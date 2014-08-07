Из РФ на территорию Украины переправлено 9 танков, 3 БМП, 4 БТР, 2 «Урала» - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, Россия продолжает поставлять оружие, а также наемников на восток Украины. В частности, вчера была зафиксирована переправка с российской территории военной техники через брод реки Миус вблизи села Красная Заря в Донецкой области, сказал Лысенко.Читайте также10 танков, которые переправили из РФ, движутся в направлении Донецка - СНБО

Кроме того, по его данным, вблизи села Провалье Луганской области со стороны РФ на территорию Украины переправлены 9 танков, 3 БМП, 4 БТР, 2 «Урала».

Также в Краснодонском районе зафиксировано перемещение еще одной колонны военной техники, оружия и боеприпасов, которая двигалась из г. Донецк Ростовской области России. В составе этой колонны - БТР и грузовики, количество которых устанавливается, добавил Лысенко.