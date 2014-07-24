В Горловке во время боя подорвана автомобильная дорога

16:22, 24 июля 2014
Политика
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В настоящее время в Горловке в районе поселка Бессарабка идут бои между силами АТО и террористами.

REUTERS

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной госадминистрации.

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"Бомбардировке подвергся 245-й квартал. Подорвана автомобильная дорога, которая ведет на Гольмовский поворот", - проинформировали в пресс-службе администрации.

В связи с этим прекращено автобусное сообщение с поселком шахты им. Румянцева.

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