В Горловке снаряды попали в колонию, погибли двое осужденных

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтСУ), происшествие произошло 21 июля около 23:30.

«Дежурный помощник начальника учреждения получил осколочное ранение левой ноги, а двое осужденные получили многочисленные осколочные ранения. Осужденные госпитализированы в лечебные заведения г. Горловки, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что двое осужденные получили ранения несовместимые с жизнью, от которых погибли.

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Также, в результате взрывов частично повреждены здания учреждения, окна, крыша и оборудование, разрушено 5 метров основного ограждения, разбита наблюдательная вышка поста охраны. Караульный поста своевременно покинул наблюдательную вышку, вследствие чего не пострадал.

В ГПтСУ заверили, что администрацией Мичуринской исправительной колонии (№ 57) принимаются меры по усилению охраны учреждения (на месте разрушения основного ограждения выставлен дополнительный пост и проводятся ремонтные работы).

В настоящее время Мичуринская исправительная колония (№ 57) продуктами питания и питьевой водой обеспечена.

Состояние оперативной обстановки в учреждении стабильное и управляемое. Осужденным оказывается необходимая психологическая помощь.