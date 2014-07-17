Lufthansa меняет маршруты полетов, чтобы миновать Украину

Lufthansa решила обходить украинское воздушное пространство.

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщает, что меняет маршруты полетов, чтобы избежать полетов над воздушным пространством Украины. Об этом сообщает Reuters. Читайте такжеГлаварь террористов Гиркин похвалился, что сбил самолет в районе Тореза "Lufthansa сообщила, что принято решение обходить украинское воздушное пространство", - говорится в сообщении. Читайте такжеВ Донецкой области сбит пассажирский самолет. Видео (обновляется)

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