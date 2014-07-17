Lufthansa меняет маршруты полетов, чтобы миновать Украину
20:04, 17 июля 2014Политика
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Lufthansa решила обходить украинское воздушное пространство.
Lufthansa меняет маршруты полетов / Фото УНИАН
Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщает, что меняет маршруты полетов, чтобы избежать полетов над воздушным пространством Украины.
Об этом сообщает Reuters.
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"Lufthansa сообщила, что принято решение обходить украинское воздушное пространство", - говорится в сообщении.
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