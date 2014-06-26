Журналист: боевики начали штурм аэродрома Краматорска

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Артем Шевченко.

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"Массированная и хорошо подготовленная атака боевиков на аэродром Краматорска, который все это время пребывал под контролем сил АТО. В этот раз, судя по всему, противник решил взять стратегический плацдарм - соотношение сил в его пользу. Около 300 штурмующих против примерно сотни обороняющихся. Применяются все виды тяжелого вооружения. Очевидцы сообщают, что по улице Парковой в сторону аэропорта проехала установка БМ-21 РСЗО "Град" боевиков. Нашим нужна срочная и эффективная поддержка, в том числе с воздуха", - сообщил журналист.

В свою очередь жители Краматорска в "Твиттере" пишут, что в городе слышны выстрелы. "Краматорск, аэродром - очереди из тяжелого стрелкового, автоматные очереди", - пишет один из пользователей. Другой пользователь под именем Краматорск пишет, что "в центре Краматорска очень хорошо слышны звуки выстрелов".