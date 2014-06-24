Милиция Черниговской области направила в зону АТО свыше 30 тонн продовольствия

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, каждые 10 дней при поддержке благотворителей, органов местного самоуправления правоохранители комплектуют грузовик, который отправляется в зону конфликта.

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”Руководство УМВД Украины в Черниговской области направило в Донецкую и Луганскуюе области уже более 30 тонн продуктов, питьевой воды и предметов первой необходимости для милиционеров и спецназовцев, которые выполняют задачи в рамках проведения антитеррористической операции”, - подчеркнули в СОС.

Правоохранителям передают консервы, крупы, макаронные изделия и даже сладости.

На блок-постах в Луганской и Донецкой областях несет службу уже вторая ротация сводного отряда УМВД в Черниговской области, сформированного из числа бойцов патрульной службы, ”Грифона” , подразделения особого назначения и спецподразделения ”Чернигов”.

Стражи порядка также патрулируют города и села, контролируют движение транспорта, оказывают помощь в эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Все они полностью экипированы средствами защиты, бронежилетами 4-5 класса и необходимым вооружением. Также черниговские правоохранители полностью обеспечены двумя комплексами обмундирования – от головных уборов до берцов, а еще теплыми вещами и спальными мешками, карематами, дождевиками, лопатками, флягами, котелками.