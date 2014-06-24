Из рядов милиции уволены почти 17 тыс. человек за нарушение присяги - МВД
На сегодняшний день из рядов милиции уволены почти 17 тыс. человек, которые нарушили присягу на верность украинскому народу.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины - руководитель аппарата министерства Сергей Чеботарь, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
По его словам, в правоохранительном ведомстве ведется активная борьба с милиционерами, которые нарушили присягу, в частности, причастные к коррупционным схемам, торговле наркотиками и совершению других правонарушений.
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Как сказал Чеботарь, борьба с коррупцией ведется по всей территории Украины. В Министерстве внутренних дел разрабатывается система проверки кадров и борьбы с коррупцией, система, которая позволит в полной мере выполнить те задачи, которые ставит сегодня руководство страны, процесс реформирования в МВД продолжается.