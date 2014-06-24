Из рядов милиции уволены почти 17 тыс. человек за нарушение присяги - МВД

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины - руководитель аппарата министерства Сергей Чеботарь, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По его словам, в правоохранительном ведомстве ведется активная борьба с милиционерами, которые нарушили присягу, в частности, причастные к коррупционным схемам, торговле наркотиками и совершению других правонарушений.

Читайте такжеАваков уволил 13 гаишников за отказ ехать в зону АТО: "Служить стране - это не махать палочкой!"

Как сказал Чеботарь, борьба с коррупцией ведется по всей территории Украины. В Министерстве внутренних дел разрабатывается система проверки кадров и борьбы с коррупцией, система, которая позволит в полной мере выполнить те задачи, которые ставит сегодня руководство страны, процесс реформирования в МВД продолжается.