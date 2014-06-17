В Украине создано 30 спецподразделений МВД особого назначения - Аваков

В Украине создано и находятся в разной стадии готовности - от прямого участия в антитеррористической операции до формирования - 30 спецподразделений МВД особого назначения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.

По его словам, общая плановая численность батальонов - 5660 человек, из которых уже около 3 тыс. тыс. человек проходят службу.

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Так, в том числе по областям: в Винницкой - батальон "Винница"; в Волынской - рота "Свитязь"; в Днепропетровской - батальон "Днепр-1", батальон "Артемовск", батальон "Сичеслав", батальон "Шахтарск"; в Луганской - батальон "Луганск-1"; в Запорожской - батальон "Скиф"; в Ивано-Франковске - батальон "Ивано-Франковск"; в Киевской - батальон "Киевщина", батальон "Миротворец", батальон "Азов"; в г. Киев - батальон "Киев-1", батальон "Золотые ворота", батальон "Сич", рота "Киев-2"; в Кировоградской - батальон "Кировоград"; во Львовской - батальон "Львов"; в Николаевской - батальон "Николаев"; в Одесской - батальон "Шторм", в Полтавской - батальон "Полтава", рота "Кременчуг"; в Сумской - батальон "Сумы"; в Тернопольской - батальон "Тернополь"; в Харьковской - батальон "Слобожанщина", батальон "Харьков-1", рота "Харьков-2"; в Херсонской - батальон "Херсон"; в Хмельницкой - рота "Богдан"; в Черниговской - батальон "Чернигов".