Митинг под посольством РФ в Киеве является результатом недружественной политики Москвы - советник Авакова

Двое из трех задержанных вечером 14 июня за попытку поджога «коктейлями Молотова» российского посольства в Киеве являются несовершеннолетними.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, трое задержанных были опрошены, их данные были зафиксированы, после чего они были отпущены, а по факту открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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«Главной задачей было не допустить поджога посольства, и эта задача была выполнена. Если бы не действия милиции и общественных организаций, в том числе самообороны Майдана, российское посольство было бы сожжено», - сказал Геращенко.

В то же время он отметил, что ему, как гражданину Украины, понятна реакция людей, самоорганизовавшихся через соцсети, просто примкнувших к акции случайных прохожих и вышедших на протест.

Как отметил Геращенко, российское руководство в течение последних нескольких месяцев регулярно проявляет агрессивное отношение к Украине. Последней же точкой кипения, по мнению советника министра, стал факт уничтожения спонсируемыми Россией боевиками на востоке Украины военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находился 49 военнослужащих, а также обстрел в тот же день колонны украинских пограничников, в результате которого погибли 5 бойцов погранслужбы.

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«Это (акция протеста у посольства — УНИАН) результат той политики, недружественной, недружелюбной, которую ведет Россия по отношению к нашей стране», - сказал Геращенко.

В то же время он отметил, что правоохранительные органы не исключают, что идея провести подобную акцию была инициирована российскими спецслужбами для усугубления ситуации и с целью дальнейшей ее дестабилизации.

По словам советника министра, сейчас соответствующие службы проводят мониторинг соцсети для выяснения, кем, когда и откуда был дан посыл на проведение такой акции под российским посольством.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовали военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Автономной Республики Крым из состава Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Через границу из РФ поставляется военная техника, вооружение и пропускаются боевики.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

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14 июня около 01.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

В тот же день возле посольства Российской Федерации в Украине состоялась акция протеста против агрессивной политики Кремля и российской поддержки действий террористов и сепаратистов, которые приводят к гибели украинских граждан и военнослужащих.

Митингующие закидали посольство яйцами с зеленкой, побили окна и повредили автомобили посольства.

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Министерство иностранных дел Украины официально заявило, что возмущение протестующих, которые пришли под стены посольства России в Киеве на акцию против агрессивной политики Кремля, было использовано для попыток провокационных действий, которые не отвечают устоявшимся нормам дипломатических сношений и защиты дипломатических учреждений.

Министерство внутренних дел Украины открыло уголовное производство по статье "хулиганство" по факту событий под посольством РФ в Украине.