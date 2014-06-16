Бои между силами АТО и боевиками происходят уже на окраинах Луганска - СМИ

Бои между силами АТО и пророссийскими боевиками происходят фактически на окраине Луганска. Украинские силовики подходят к городу с нескольких сторон. В свою очередь боевики оказывают сопротивление и, по свидетельствам очевидцев, уже традиционно размещаются в жилых кварталах, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Ночью и утром жители Луганска слышали мощные взрывы. В частности, противостояние продолжается в поселке Станица Луганская. Значительная часть жителей поселка причисляет себя к донским казакам, которых не раз можно было увидеть в рядах сепаратистов.

Также поступала информация, что на блокпостах боевиков вблизи поселка видели людей кавказской внешности.

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Одна из жителей поселка рассказала Радио Свобода, что вынуждена скрываться в подвале, опасаясь попасть под обстрел. По словам очевидцев, вблизи поселка они наблюдают большое скопление бронетехники Вооруженных сил Украины.

Боевики «вселились» в университетское общежитие

Сами же боевики тоже не теряют времени, сосредоточивая свои силы в восточных жилых кварталах города. В частности, вооруженные сепаратисты захватили общежития Восточноукраинского университета. Помещения находятся как раз в районе выезда на поселок Станица Луганская.

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Кроме того, по сообщению пресс-службы областного управления МВД, вооруженные люди захватили одно из зданий компании «Луганскгаз» и установили там пулемет. Здание стоит на другой окраине города - в направлении города Счастье, которое на выходных было зачищено от сепаратистов и сейчас от него наступают силы АТО.

Накануне, по сообщению СМИ, в этом направлении силовики освободили село Веселая Гора, которое в 20 минутах езды на автомобиле от Луганска. Сегодня утром поступила информация, что в этом же районе произошел бой вблизи поселка Металлист.

Еще одним направлением для наступления сил АТО могло стать направление луганского аэропорта. Там, как известно, находятся украинские десантники. И боевики постоянно их обстреливают. Именно здесь произошла ужасная трагедия с транспортным самолетом ИЛ-76. Но о возможной атаке из аэропорта пока информации нет.

Настроения жителей Луганска

Жизнь в Луганске вроде особо не изменилась. Продолжает ходить общественный транспорт. Работают магазины. Дефицита продуктов питания не наблюдается. Правда магазины, которые ранее работали круглосуточно, теперь работают до 21:00-22:00.

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Несмотря на внешнее спокойствие, среди людей присутствовали панические настроения. Все же звуки взрывов делают свое дело. Люди, с которыми довелось пообщаться корреспонденту Радио Свобода, опасаются, что они могут оказаться под обстрелом, ведь пророссийские боевики обустраиваются рядом с их домами. Пример этому университетское общежитие и другие захваченные админздания.

Немало луганчан или уже уехали, или еще планируют выехать в более безопасное место. Родители пытаются вывезти из города своих детей. Люди едут в разных направлениях, кто-то в другие области Украины, а кто-то к родственникам в Россию.