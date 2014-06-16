Террористы пытались прорваться в Украину через Сватово
09:10, 16 июня 2014Политика
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Террористы численностью около 150 человек на автотранспорте пыталась прорваться через блокпост сил АТО в районе Сватово Луганской области.
REUTERS
"При приближении к блокпосту они открыли огонь по силовикам", - сообщает инициатор "информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук в Facebook.
"Силовики открыли огонь в ответ, уничтожив с помощью вооружения БМП головной грузовик колонны террористов. Боевики разбежались", - сообщает он.
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно.
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