Террористы пытались прорваться в Украину через Сватово

"При приближении к блокпосту они открыли огонь по силовикам", - сообщает инициатор "информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Силовики открыли огонь в ответ, уничтожив с помощью вооружения БМП головной грузовик колонны террористов. Боевики разбежались", - сообщает он.

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно.