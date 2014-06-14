Погибли все 49 военных, находившиеся на борту сбитого над Луганском самолета

Все 49 человек, находившиеся на борту сбитого в Луганске транспортного самолета Ил-76, погибли.

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев агентству Reuters.

Эту информацию на своей странице в Facebook также подтвердил народный депутат Анатолий Гриценко.

"Погибли 49 военнослужащих: 9 членов экипажа Мелитопольского авиационной транспортной бригады и 40 десантников с 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 июня во время захода на посадку в аэропорту Луганск террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ИЛ-76.

Самолет был поражен выстрелами огнем из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета.

Самолет перевозил личный состав с целью ротации. На борту самолета находились военнослужащие, техника, снаряжение и продовольствие.

