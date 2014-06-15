Террористы захватили "Луганскгаз" и установили пулемет на крыше здания
Об этом сообщает начальник отдела по связям с общественностью Луганской милиции Татьяна Погукай.
Вооруженные автоматическим оружием боевики захватили помещение производственного участка "Луганскгаз".
Как сообщает Украинская правда, об этом написала начальник отдела по связям с общественностью Луганской милиции Татьяна Погукай на своей странице в Фейсбук.
По ее информации, террористы установили пулемет на крыше здания.
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Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 263 ч. 1 УК Украины.
Кроме того, Погукай предоставила данные о многочисленных раненых, которые поступают в больницы Луганска.
Так, по ее данным, только за одни сутки таких было шестеро. Трое из них проезжали блокпост "ЛНР", там произошел взрыв, люди были ранены осколками.
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Еще двое мужчин в своих автомобилях попали под обстрел террористов.
Женщина госпитализирована с огнестрельным ранением левого голеностопного сустава. Обстоятельства ее ранения устанавливаются.