Террористы захватили "Луганскгаз" и установили пулемет на крыше здания

Вооруженные автоматическим оружием боевики захватили помещение производственного участка "Луганскгаз".

Как сообщает Украинская правда, об этом написала начальник отдела по связям с общественностью Луганской милиции Татьяна Погукай на своей странице в Фейсбук.

По ее информации, террористы установили пулемет на крыше здания.

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Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 263 ч. 1 УК Украины.

Кроме того, Погукай предоставила данные о многочисленных раненых, которые поступают в больницы Луганска.

Так, по ее данным, только за одни сутки таких было шестеро. Трое из них проезжали блокпост "ЛНР", там произошел взрыв, люди были ранены осколками.

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Еще двое мужчин в своих автомобилях попали под обстрел террористов.

Женщина госпитализирована с огнестрельным ранением левого голеностопного сустава. Обстоятельства ее ранения устанавливаются.