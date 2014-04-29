Сепаратисты в Луганске похитили командира спецбатальона и удерживают в захваченной СБУ
07:59, 29 апреля 2014Политика
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В Луганске пророссийские силы удерживают Темура Юлдашева.
Милиция говорит, что делает все возможное для освобождения Юлдашева / obzor.lg.ua
В Луганске в захваченном вооруженными лицами здании СБУ находится заложником командир специального подразделения милиции «Темур» Темур Юлдашев.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в понедельник, когда новобранцы подразделения во главе со своим руководителем Темуром Юлдашевим прибыли в город Щастя близ Луганска для прохождения подготовки в школе милиции, на них напали неизвестные.
В милиции уверяют, что прилагают усилия для освобождения Юлдашева.
Подразделение «Темур» создан недавно в структуре МВД на базе общественного формирования для ответа русским диверсантам.
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