В Славянске сепаратисты захватили админздание СБУ

«Инициативная группа Донецкой республики» захватила административное здание СБУ в Славянске Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении напоминается, что сегодня в 9.00 в городе Славянске было захвачено здание милиции.

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«На двух микроавтобусах к горотделу подъехала группа неизвестных лиц и открыла беспорядочный огонь по зданию и окнам. Затем, зацепив крюками, привязанными к автобусам, решетки двух окон горотдела, они их оторвали и ворвались в помещение.

Применив слезоточивый газ и дымовые шашки, налетчики проникли в дежурную часть. Трое сотрудников милиции при этом получили легкое отравление газами.

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На данный момент в здании горотдела находится около 20 вооруженных людей, которые представились инициативной группой Донецкой республики. Цель захвата режимного учреждения - оружие (в ДЧ хранилось свыше 20 единиц автоматов, свыше 400 пистолетов ПМ и патроны к ним). Всех сотрудников милиции захватчики из здания выпустили.

Участникам митинга, который проходил в городе (около 500 человек), эти люди предложили вооружаться захваченным в милиции оружием, чем те сейчас и занимаются», - говорится в сообщении.

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Эта же инициативная группа вооруженных людей захватила в городе Славянске админздание СБУ.

Решается вопрос о квалификации действий налетчиков.