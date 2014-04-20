Ночью в Донецкой области произошла перестрелка: один человек погиб, есть раненые

20 апреля около трех ночи в Славянске (Донецкая область) на одном из блокпостов в результате перестрелки погиб один человек.

Об этом говорится в сообщении МВД.

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В результате вооруженного столкновения один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения.

Милиция выясняет подробности инцидента.

Как сообщает Украинская правда, на месте происшествия остались два сгоревших автомобиля, в которых на блокпост прибыли нападающие.

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Они полностью сожжены. По предварительным данным, сгорели от того, что те, кто находился на блокпосту, кидали в них бутылки с зажигательной смесью.

Очевидцы событий утверждают, что нападавшие были профессионалами и вели прицельный огонь по людям, которые были на блокпосту.

Также по неподтвержденной информации, на блокпосту находилось несколько человек и они были без оружия.

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На месте события - много гильз, по словам очевидцев - от оружия нападавших. Также обнаружены остатки свето-шумовых гранат, похожие на те, которые находили на Майдане в Киеве после столкновений протестующих с силовиками.

Вместе с тем журналисты не обнаружили на месте перестрелки луж или следов крови, а сгоревшие машины сильно обстреляны. При этом местные жители утверждают, что у ополченцев на блокпосту не было никакого "мощного оружия", только подручные средства или дубинки.