В Славянске сепаратисты "запретили" деятельность трех партий

Отныне в городе запрещена деятельность и агитация за ряд партий, в том числе "УДАР", "Родину" и "Свободу".

Также Пономарев сообщил, что на 22 апреля назначено первое заседание городского совета", сообщает "Украинская правда".

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Вместе с тем, сепаратист заявил, что на 11 мая назначено проведение "референдума" о федерацию и русский язык.

Как уже сообщалось ранее, в Славянске сепаратисты "охотятся" на украиноязычных, а боевики с автоматами разгоняют митинги.