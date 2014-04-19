В Славянске сепаратисты "запретили" деятельность трех партий
00:16, 19 апреля 2014Политика
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В Славянске лидер сепаратистского движения Вячеслав Пономарев объявил о запрете деятельности нескольких партий, а также о проведении "референдума".
В Славянске сепаратисты "запретили" деятельность трех партий / REUTERS
Отныне в городе запрещена деятельность и агитация за ряд партий, в том числе "УДАР", "Родину" и "Свободу".
Также Пономарев сообщил, что на 22 апреля назначено первое заседание городского совета", сообщает "Украинская правда".
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Вместе с тем, сепаратист заявил, что на 11 мая назначено проведение "референдума" о федерацию и русский язык.
Как уже сообщалось ранее, в Славянске сепаратисты "охотятся" на украиноязычных, а боевики с автоматами разгоняют митинги.
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