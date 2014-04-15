Конфликт "Правого сектора" и экс-беркутовцев разрешили: бывшие силовики извинились

Конфликт между людьми, которые позиционируют себя с «Правым сектором» и экс-бойцами «Беркута», которые пришли поддержать своего коллегу, который подозревается в причастности к массовому расстрелу людей на Майдане Независимости 18-20 февраля с.г. , возле Апелляционного суда Киева решен мирным путем.

Как передает корреспондент УНИАН, во время переговоров была достигнута договоренность между обеими сторонами. В частности, бывшие бойцы «Беркута» извинились за свои действия и других правоохранителей относительно протестующих, но при этом, как ранее требовали от них активисты «Правого сектора» сделали это, не становясь на колени.

Как сообщал УНИАН, бывшие бойцы «Беркута» пришли к зданию Апелляционного суда Киева поддержать своего коллегу, который подозревается в причастности к массовому расстрелу людей на Майдане Независимости 18-20 февраля.

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Активисты «Правого сектора» забросали бывших бойцов спецподразделения МВД ”Беркут” светошумовыми гранатами и яйцами.

18 февраля возобновилось противостояние между протестующими и правоохранителями в центре Киева. Утром 20 февраля снайперы обстреляли протестующих на Майдане. В настоящее время нет официальных данных о количестве погибших в тот день.

21 марта и.о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что Генпрокуратура установила имена снайперов, стрелявших в демонстрантов на улице Институтской.

3 апреля были задержаны трое бойцов ”Беркута” по подозрению в расстреле активистов Майдана в феврале.