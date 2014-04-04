Аваков: 15 членов спецроты "Беркута" причастны к расстрелам на Майдане
01:58, 04 апреля 2014Политика
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По делу об убийствах евромайдановцев разрабатываются 13 бойцов спецподразделения "Беркут".
15 членов спецроты "Беркута" причастны к расстрелам на Майдане / REUTERS
Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Он подчеркнул, что из состава спецроты "Беркута" 15 человек имели причастность к расстрелу активистов 18 февраля.
По его словам, "13 (беркутовцев - УНИАН) сейчас находятся в поле зрения"
Аваков уточнил, что этот эпизод не касается работы снайперов.
По его словам, в настоящее время проходит баллистическая экспертиза.
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