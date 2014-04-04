Аваков: 15 членов спецроты "Беркута" причастны к расстрелам на Майдане

Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что из состава спецроты "Беркута" 15 человек имели причастность к расстрелу активистов 18 февраля.

По его словам, "13 (беркутовцев - УНИАН) сейчас находятся в поле зрения"

Аваков уточнил, что этот эпизод не касается работы снайперов.

По его словам, в настоящее время проходит баллистическая экспертиза.