"Правый сектор" забросал экс-беркутовцев светошумовыми гранатами и заблокировал в суде

Как передает корреспондент УНИАН, бывшие стражи порядка пришли к зданию суда поддержать своего коллегу, который подозревается в причастности к массовому расстрелу людей на Майдане Незалежности18-20 февраля

Экс-«беркутовцы» находились возле суда в гражданской одежде и, чтобы предотвратить обострение конфликта, были вынуждены спрятаться в здании суда.

Несколько десятков людей, которые заблокировали вход на территорию Апелляционного суда Киева и позиционируют себя активистами «Правого сектора», заявили, что не выпустят из здания Апелляционного суда Киева бывших бойцов “Беркута”, пока они не выйдут, не станут на колени и не покаются перед украинским народом за совершенные преступления.

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Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники суда и бывшие бойцы “Беркута” попытались вступить в переговоры с этими людьми относительно разблокирования выхода из суда, но те согласились это сделать лишь после выполнения их требований.

Как сообщал УНИАН, бывшие бойцы «Беркута» пришли в здание суда поддержать своего коллегу, который подозревается в причастности к массовому расстрелу людей на Майдане Незалежности 18-20 февраля.