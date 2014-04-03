Отчет об убийствах на Майдане: планировала ФСБ России, расстреливали "Альфа" и "Беркут"

В частности, расследованием было установлено, что действия "титушек", которые осуществляли действия против мирных протестующих в Киеве, координировал руководитель медиа-холдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий, связанный с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Зубрицкий, по сути, осуществлял связь и всю координацию действий "титушек", соответствующих банд, ассистировали органам внутренних дел в репрессивных действиях против протестующих в то время", - сообщил министр.

Также, по его данным, 17 человек были убиты на Институтской во время противостояния с правоохранителями.

Он добавил, что на Институтской со стороны Октябрьского работала спецрота "Беркута" с желтыми повязками на рукавах под руководством майора Дмитрия Садовника. Все личности участников операции установлены.

"Первая часть расследования - это расследование убийств, которые произошли от снайперов, второе - это убийства от прямой стрельбы... скорее всего от рук стражей порядка, третье - это гибель от рук "титушек" и четвертое - обстоятельства, при которых погибли правоохранители", - сказал министр.

Глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что в планировании операции на Майдане принимали участие 26 сотрудников ФСБ России.

По его словам, эти лица прибыли в Украину в середине января, и есть информация, что группы были размещены под Киевом на территории учебного центра СБУ. Более того, отметил Наливайченко, туда были проведены линии правительственной связи, и тогдашний председатель СБУ Александр Якименко лично приезжал к ним на доклад.

Глава СБУ также сообщил, что 108 вооруженных бойцов спецподразделения “Альфа” 18 февраля намеревались штурмовать Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве, где размещался штаб протестующих.

Он отметил, что бойцы спецподразделения, вооруженные автоматами Калашникова и снайперскими винтовками немецкого производства, высадились на крышу Дома профсоюзов, но их остановило возгорание здания, и они вынуждены были отойти тем же путем, каким пришли.

По словам Наливайченко, на следующий день в зданиях по улице Костельной, улице Крещатик, 7/11, работали снайперы - 7 офицеров “Альфы”.Они продолжали действовать и 20 февраля, дополнительно выставив снайперские посты в здании Администрации президента.

Как отметил Наливайченко, сейчас проходят допросы руководства “Альфы”, отдельных бойцов спецподразделения, они сотрудничают со следствием. Другая часть бойцов “Альфы” вместе с сотрудниками “Беркута” сбежали в Крым, и сейчас важно вернуть их и допросить.

Напомним, ранее сообщалось, что задержаны 12 бойцов "черной роты" "Беркута", предположительно стрелявших по митингующих из огнестрельного оружия, включая их командира.