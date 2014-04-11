Яценюк уверил Донецк, что языковой закон отменять не будут

«Закон Колесниченко никто отменять не будет. Это закон, который представляет интересы русскоязычного населения Украины. Украинское правительство неизменно в своей политике относительно языкового вопроса», - сказал он на встрече с административно-хозяйственным активом Донецкой области, передает Радио Свобода.

«Никто и никогда не будет ограничивать русский язык и право разговаривать на нем в Украине», - подчеркнул Яценюк.

Читайте такжеЯзыковой законопроект направят на одобрение Венецианской комиссии - КошулинскийОн добавил, что «главная задача сегодня - сохранить мир, спокойствие и целостное государство».

Верховная Рада Украины 23 февраля 2014 года признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Этот закон предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Отмена этого закона вызвало возмущение общественности в ряде регионов Украины.

3 марта 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что не будет подписывать решения Верховной Рады Украины, которое отменяет принят закон об основах государственной языковой политики.

Парламент создал временную специальную комиссию по подготовке проекта закона о развитии и применении языков в Украине 4 марта 2014 года.