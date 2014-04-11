Суд оставил под стражей 62 сепаратистов, задержанных при освобождении ОГА в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Из 65 задержанных мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток избрана 62 лицам. Из них для 60-ти определен залог в размере до 180 тыс. грн. Для двух сепаратистов мер пресечения в виде содержания под стражей определена без залога. Для трех Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Судебные заседания продолжались с 9 апреля и завершились сегодня около 6-и часов утра.Читайте такжеТурчинов: Если сепаратисты сдадут оружие и освободят админздания - их не будут преследовать

По информации УНИАН, залог не определен для Егора Логвинова и Сергея Юдаева - двух лидеров «Восточного украинского блока».

Как сообщал УНИАН, ночью 8 апреля сепаратисты захватили здание Харьковской ОГА. Утром 8 апреля спецподразделение Национальной гвардии Украины разблокировало помещение ОГА. Во время спецоперации были задержаны 65 сепаратистов, у них было изъято боевое и травматическое оружие, а также 6 ящиков с «коктейлями Молотова».Читайте такжеМВД готово рассмотреть вопрос об амнистии сепаратистов

Всем задержанным вручены письменные подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).