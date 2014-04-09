ЕС планирует направить миссию в Украину - СМИ

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, отмечая, что с такой инициативой выступила польская власть.

"Польша выступает за направление в Украину миссии Евросоюза, которая помогла бы украинской власти в реформах сектора безопасности", - отмечает агентство.

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Пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Марчин Войчеховский отказался подтвердить или опровергнуть УНИАН эту информацию, отметив лишь, что украинский вопрос будет обсуждаться на следующей встрече глав МИД государств ЕС.

РАР отмечает, что такая миссия могла бы состояться в рамках Общей политики безопасности и обороны, которая служит предотвращению конфликтов, стабилизации ситуации после них и укреплению безопасности.

Дипломаты заметили польскому агентству, что миссия может быть военной или наблюдательной, добавив, что наблюдательной была миссия Евросоюза, созданная после грузинско-российского конфликта в 2008 году.

"По данным дипломатов, предложение (Польши - УНИАН) поддерживают, в частности, Швеция и Великобритания. Скептики, среди которых, в том числе, Германия, указывают, однако, на то, что направление Евросоюзом собственной миссии в Украину может подорвать действия наблюдателей из ОБСЕ, и стать очередным обострением в напряженных отношениях с Россией", - отмечает РАР.

Агентство напомнило, что Москва несколько недель блокировала решение ОБСЕ, в состав которого входит Россия, об отправке наблюдателей в Украину, и согласилась на это лишь после того, какЕвросоюз пригрозил, что направит свою миссию.

"Это, однако, произошло уже после аннексии Россией украинского Крыма", - отмечает РАР.

Агентство отметило, что вопрос направления миссии ЕС в Украину может стать предметом переговоров министров, но подчеркнуло, что никакие решения по этому вопросу 14 апреля приниматься не будут.

Как известно, Евросоюз может принять решение лишь в случае согласия представителей всех 28-ми государств-членов европейского объединения.