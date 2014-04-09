ОБСЕ признала стабильной ситуацию на юге и западе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве специальный представитель председателя ОБСЕ по вопросам Украины Тим Гульдиманн.

«Мы были во Львове, Одессе, Херсоне, встретились там с губернаторами и городскими председателями и председателями областных советов. Там политическая ситуация стабильнее, чем на востоке Украины», - отметил он.

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«Есть впечатление стабильности, которое мы оттуда вынесли», - сообщил представитель ОБСЕ.

По словам Гульдиманна, «и на юге, и на западе стоят те же вопросы, которые касаются социально-экономической ситуации, децентрализации власти, а также вопрос государственной монополии на использование силы».

Также он назвал «позитивным то, что мы увидели активную подготовку к выборам президента Украины 25 мая».