Луганские сепаратисты ждут "подкрепления" из Артемовска и сносят к СБУ шины

В Луганске митингующие, которые захватили здание управления СБУ, ждут «подкрепления» из Артемовска Донецкой области, сообщает корреспондент «Восточного варианта».

Кроме того, на место сегодняшней «дислокации» сепаратистов на микроавтобусе подвезли автомобильные покрышки. Шины выгружают и складывают у здания СБУ. Также манифестанты собирают деньги на бензин. Для каких целей - пока не известно.

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Напомним, сегодня, 6 апреля, в Луганске митингующие штурмом взяли здание управления СБУ и добились освобождения шестерых ранее задержанных активистов.

Отметим, что министр МВД Арсен Аваков высказался по поводу позиции правоохранителей в период штурмов админзданий на востоке страны и заявил, что правоохранители не будут стрелять в провокаторов.