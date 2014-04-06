Аваков заявил, что МВД не будет стрелять в "кучку проплаченных провокаторов"

Путин и Янукович заказали и оплатили очередной виток сепаратистских беспорядков на востоке страны - Луганске, Донецке, Харькове.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Людей собрали немного, но агрессивность зашкаливает. В Донецке в толпу штурмующих здание завели много детей и женщин. Провоцируют переход конфликта в кровь и жертвы", - пишет Аваков.

Читайте такжеОпубликовано видео, как активисты Евромайдана в Харькове идут по "коридору позора"

Аваков обратился к сепаратистам и отметил, что ситуация будет возвращаться под контроль без крови.

"Такова команда правоохранителям - это правда. Но правда и в том, что терпеть беспредел провокаторов пацифистски никто не будет. Зачинщиков и подстрекателей ответственность догонит", - заявил он.

Также министр подчеркнул, что МВД не будет стрелять в людей - "в кучку проплаченных провокаторов" - среди протестующих много обманутых, много пришедших за деньги. При этом он отметил, что жесткий подход будет применен ко всем, кто непосредственно ведет нападение на государственные здания, на правоохранителей и других людей.

"Простым человеческим языком скажу всем, кто искренне переживает - все, что нужно и возможно делается. Прекратите брань и истерики. Они хотят этого. Я же вам говорю - выдержим - все будет приведено к порядку. Поддерживайте, стабилизируйте - не раскачивайте лодку еще больше. Это последние конвульсии банды", - пишет Аваков.

Читайте такжеВ Харькове активистов Евромайдана спасли от сепаратистов, у нескольких разбиты лица

Министр заверил, что все силовики с утра на рабочих местах и стараются стабилизировать ситуацию.

"Уверен, другого не будет. Почему? Потому, что ни Донецк, ни Харьков, ни Луганск не хотят быть буферной прифронтовой зоной. Восток хочет работы и стабильности! И на эту стабильность будем работать - отсекая маргинез", - резюмировал Аваков.