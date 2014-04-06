В ходе захвата СБУ в Луганске женщине разбили голову, силовика вынесли из здания на носилках

Сегодня, 6 апреля, в ходе противостояний на митинге у здания управления СБУ по предварительным данным пострадали два человека.

Об этом сообщает корреспондент «Восточного варианта».

Одного из пострадавших – правоохранителя – вынесли из здания СБУ на носилках. Кроме того, пострадала одна из митингующих – у женщины разбита голова.

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Отметим, что на месте происшествия продолжают использовать взрывпакеты и дымовые шашки. Окна на втором этаже разбиты. Оттуда митингующих пытались поливать водой, но это не дало результатов. Многие из протестующих – в масках. Они настроены решительно и требуют освобождения Александра Харитонова.