В Харькове перед ОГА собираются сторонники федерализации
Организаторы митинга призвали людей созывать на площадь всех знакомых, чтобы «поддержать Донецк и Луганск», где сегодня произошел захват административных зданий.
В Харькове перед облгосадминистрацией собирается митинг сторонников федерализации.
Как передает кореспондент УНИАН, на площади Свободы, ближе з зданию ОГА, в данный момент находятся около двух тысяч людей, но активисты продолжают прибывать.
Организаторы мероприятия призвали людей созывать на площадь всех знакомых, чтобы «поддержать Донецк и Луганск», где сегодня произошел захват административных зданий.
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Участники митинга окружили сьемочную группу телеканала «Украина», которая пыталась сделать прямое включение.
Агрессивно настроенные люди стали вырывать у журналистов технику и нецензурно выражаться в их сторону. В результате, тележурналистам пришлось покинуть площадь. Участники митинга держат флаги России, СССР, и УССР, а также скандируют «Россия». Вход в здание ОГА охраняют несколько сотен милиционеров со щитами.