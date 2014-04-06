Донецкие сепаратисты назвали журналистов "предателями" и попросили их уйти

Пророссийские митингующие, захватившие сегодня штурмом здание Донецкой областной госадминистрации, требуют удалиться украинских журналистов, как их здания ОГА, так и с пощади возле администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие выдвинули одно из требований – удалиться журналистам украинских СМИ, освещающим с места событий происходящее возле ОГА, объясняя тем, что не доверяют «обманщикам».

Читайте такжеСепаратисты в Донецке прорвались в ОГА и бросают взрывпакеты, к администрации приехал водомет

Так, к фотографам на площади подходят люди с приколотыми георгиевскими ленточками, требуют у них удостоверения, выясняя, какие средства массовой информации они представляют, а затем «украинских журналистов-предателей» просят удалиться.

Как сообщал УНИАН, начато расследование по факту сегодняшнего захвата здания ОГА.

В настоящее время пророссийски настроенные митингующие находятся в захваченном здании, баррикадируют входы и выходы. Они, угрожая сформировать свой «народный областной совет», требуют немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.