Над Харьковской ОГА водрузили российский флаг

21:32, 06 апреля 2014
Политика
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В Харькове над зданием областной госадминистрации сторонники федерализации установили флаг России.

Флаг РФ над Харьковской ОГА / Facebook/Владимир Чистилин

Как передает корреспондент УНИАН, захватившие здание ОГА активисты сняли флаг Украины, установленный на крыше здания, и в 21:15 водрузили российский триколор.

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Участники митинга за федерализацию, стоящие перед зданим, встретили это скандированием «Россия!», «Беркут!».

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