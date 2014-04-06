Над Харьковской ОГА водрузили российский флаг

В Харькове над зданием областной госадминистрации сторонники федерализации установили флаг России.

Как передает корреспондент УНИАН, захватившие здание ОГА активисты сняли флаг Украины, установленный на крыше здания, и в 21:15 водрузили российский триколор. Читайте такжеХарьковские сепаратисты захватили ОГА Участники митинга за федерализацию, стоящие перед зданим, встретили это скандированием «Россия!», «Беркут!».

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