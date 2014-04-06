СБУ в Луганске по требованию сепаратистов освободила арестованных пророссийских активистов
18:16, 06 апреля 2014Политика
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Ранее задержанные сепаратисты по требованию митингующих освобождены.
СБУ освободила арестованных сепаратистов / v-variant.lg.ua
Сотрудники СБУ освободили из-под стражи шестерых ранее задержанных пророссийски настроенных активистов.
Об этом сообщает корреспондент Восточного варианта.
Фамилии освобожденных еще не известны, но их уже привезли под здание СБУ и "народная самооборона" взяла их под охрану.
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Напомним, сегодня после обеда пророссийски настроенные люди штурмом взяли здание облуправления СБУ. Люди требовали освобождения своего лидера - народного губернатора Александра Харитонова.
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