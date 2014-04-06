СБУ в Луганске по требованию сепаратистов освободила арестованных пророссийских активистов

Сотрудники СБУ освободили из-под стражи шестерых ранее задержанных пророссийски настроенных активистов.

Об этом сообщает корреспондент Восточного варианта.

Фамилии освобожденных еще не известны, но их уже привезли под здание СБУ и "народная самооборона" взяла их под охрану.

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Напомним, сегодня после обеда пророссийски настроенные люди штурмом взяли здание облуправления СБУ. Люди требовали освобождения своего лидера - народного губернатора Александра Харитонова.