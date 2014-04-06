СБУ в Луганске по требованию сепаратистов освободила арестованных пророссийских активистов

18:16, 06 апреля 2014
Политика
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Ранее задержанные сепаратисты по требованию митингующих освобождены.

СБУ освободила арестованных сепаратистов / v-variant.lg.ua

Сотрудники СБУ освободили из-под стражи шестерых ранее задержанных пророссийски настроенных активистов

Об этом сообщает корреспондент Восточного варианта.

Фамилии освобожденных еще не известны,  но их уже привезли под здание СБУ и "народная самооборона" взяла их под охрану. 

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Напомним, сегодня после обеда пророссийски настроенные люди штурмом взяли здание облуправления СБУ. Люди требовали освобождения своего лидера - народного губернатора Александра Харитонова. 

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