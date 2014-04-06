В МВД рассказали, какое наказание грозит сепаратистам на Востоке

МВД призывает граждан не нарушать закон, поддерживать правопорядок и решать все проблемы мирным путем.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства внутренних дел Украины.

"Наша позиция остается неизменной - каждый гражданин согласно Конституции имеет право собираться мирно без оружия для обсуждения текущих вопросов и проблем. Но массовые акции, сопровождающиеся насилием, захватом зданий, порчей имущества - вне закона!", - подчеркивают в ведомстве.

Читайте такжеЛуганские сепаратисты ждут "подкрепления" из Артемовска и сносят к СБУ шины

В связи с проведенными сегодня сепаратистскими акциями в Харькове, Донецке и Луганске, которые сопровождались попытками захвата государственных учреждений, в МВД напоминают, что захват государственных зданий и массовые беспорядки являются преступлениями, наказание за которые предусмотрено Уголовным Кодексом Украины.

"Согласно ст. 294 Уголовного Кодекса Украины за организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием и другими противоправными действиями, в частности, организаторам и зачинщикам массовых беспорядков, грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

МВД обещает привлечь к ответственности всех организаторов, подстрекателей и участников массовых беспорядков, независимо от партийной принадлежности, гражданства, места проживания и политических взглядов.