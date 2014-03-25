Обозреватели Forbes предложили обуздать "аппетиты" Путина, ударив по его кошельку

"Слабый доллар - пособник Путина" - утверждает в заголовке Брайан Домитрович. "Путину повезло, что в момент, когда он наступает на украинские территории, нефть стоит примерно 100 долларов за баррель", - пишет автор, поясняя, что столь высокие цены амортизируют ущерб от международных санкций.

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Если бы цены на нефть менялись сообразно индексу потребительских цен, то, по подсчетам автора, сегодня баррель стоил бы 23 доллара США.

"Особенность дешевой нефти в том, что Россия ее почти не продает. Россия - такой нерадивый нефтедобытчик, что для нее добыча нефти в своей стране рентабельна лишь при цене не ниже 60 долларов. 15 лет назад, когда нефть стоила 15-20 долларов, добыча нефти в России упала на 33%, и это длилось, пока в США не возник "пузырь" на рынке жилья", - говорится в статье.

По мнению автора, это вовсе не совпадение: "пузырь" в середине 2000-х отражал обеспокоенность американцев либеральной монетарной политикой ФРС и курсом минфина США на ослабление доллара. Капиталы ринулись в секторы недвижимости и сырья. В результате инвесторы посадили реальный сектор экономики на "голодный паек". "

Политику США после кризиса 2008 года автор считает неверной. По его мнению, вместо того чтобы извлечь уроки из "жилищного и нефтяного пузырей", США стремятся снова их надуть.

В результате цены на нефть восстановились и выросли втрое по сравнению с кризисным минимумом. Путинская Россия может снова наращивать добычу нефти и получать доходы. "Когда у тебя такой толстый бумажник, легко идти на авантюры в местах типа Украины", - пишет автор. Можно себе представить, что затеяла бы Россия, если бы не произошла "сланцевая революция" в газовой отрасли. Но теперь "Газпром" не столь богат, как мог бы.

В любом случае, США расплачиваются за свои ошибки в экономике. И эта расплата - "возрождение Путиным российского империализма", считает автор. Если США отойдут от леволиберальной экономической политики, доллары устремятся в реальные инвестиции. Тогда "Путин станет уязвимым и обанкротится, Украина сможет сама решать свою судьбу, а американский народ получит щедрый подарок, в котором ему уже годами отказывают", - заключает автор.

"Давайте ударим Россию по больному месту", - призывает обозреватель Луи Вудхилл.

"Самое уязвимое место России в стратегическом плане - ее зависимость от нефтяных доходов для финансирования центрального правительства и оплаты импорта. На этой мишени мы и должны сосредоточить свои усилия, как сделал Рейган в 1980-е годы", - пишет автор.

Опираясь на статью Домитровича, Вудхилл утверждает: стратегический способ обуздать великодержавные амбиции России - это "укрепление и стабилизация доллара США". Однако украинский кризис требует особых мер. "Нам следует ударить по нефтяным доходам России напрямую, используя наш Стратегический нефтяной резерв (SPR) в качестве оружия", - говорится в статье.

Сейчас Россия добывает 10,4 млн баррелей нефти в день и экспортирует 7,2 млн. Цена российской нефти привязана к цене на марку "Брент" (на момент написания статьи - 106 долларов). "Если учесть, что для сбалансированного бюджета России нужно, чтобы цена "Брент" составляла 118 долларов, сложности уже возникли. Пора немножко (а на деле очень сильно) подтолкнуть Россию", - говорится в статье.

В стратегическом резерве США - 696 млн баррелей нефти. По данным автора, нефть была куплена в среднем по 29,75 долларов за баррель, так что США могут продать ее по дешевке.

Вудхилл излагает свой план.

"Объявляем, что продадим 1,9 млн баррелей из SPR".

"Нанимаем проницательных, опытных нефтяных трейдеров для размещения этой нефти. Но ставим перед ними задачу не продать нефть по максимальной цене, а уменьшить доходы России от нефтяного экспорта". Автор советует "применить дипломатическое давление на страны, которые сейчас покупают российскую нефть, чтобы они сменили поставщиков".

Далее "объявляем о массированной программе предложения федеральных земель в аренду для разведки нефти и газа, а также ускоренной выдаче разрешений на добычу согласно этим разрешениям".

Автор также предлагает разрешать строительство терминалов для экспорта СПГ в США, отменить "безумный план по закрытию американских угольных электростанций" и разрешить строительство новых, одобрить прокладку трубопровода Keystone XL в США.

Все доходы от продажи нефти из стратегического резерва будут направлены на увеличение оборонного бюджета США, предлагает объявить автор.

"Обнародование этого плана вызовет массированный шок на мировых рынках нефти. Спекулянты устремятся к выходу, и цены обвалятся", - уверен Вудхилл. Если снизить цену до 70 долларов за баррель, доходы российских нефтяников упадут на 13,5 млрд долларов в месяц, а бюджетный дефицит России достигнет 7,4% ВВП.

Российское правительство будет вынуждено тратить колоссальные валютные резервы на попытки стабилизировать рубль. При этом программа продажи нефти наверняка спровоцирует укрепление доллара США, что создаст дополнительное давление на рубль.

"Все элементы моей программы пойдут на пользу трудоустройству американцев и экономическому росту США. Конечно, все ее элементы - противоположность текущей политике администрации Обамы", - замечает автор.

Вудхилл уверен, что на продаже SPR по 70 или даже 50 долларов за баррель Америка ничего не потеряет. По его подсчетам, реальная цена нефти "Брент" сейчас - не более 40 долларов (а разницa "отражает ценность нефти при хеджировании - для подстраховки от нестабильности доллара"). На взгляд Вудхилла, доллар все равно придется стабилизировать, так почему бы не распродать SPR?

"Но если мы распродадим всю нефть из SPR, а Россия снова начнет вести себя плохо? Не волнуйтесь. Единственное оружие, которое нам требуется против стран с примитивной сырьевой экономикой, - это стабильный доллар США", - уверен автор. При цене нефти 40-60 долларов Россия, Иран и Венесуэла не смогут никому чинить геополитические неприятности.

В заключение автор призывает Обаму взглянуть в глаза реальности и "стереть улыбку с лица Путина", ударив по нефтяным доходам России.