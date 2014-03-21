Россия использует энергоносители как новое ядерное оружие - Яценюк

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Яценюк заявил журналистам после подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на саммите ЕС с участием 28 лидеров стран-членов.

"Мы должны еще раз взглянуть на энергетическую независимость, на энергетическую безопасность. ЕС должен говорить одним общим голосом в этих вопросах. Россия нарушает все договоренности, повышая цены на газ. Таким образом Россия наказывает Украину за ее европейский выбор. Нужно не дать России шанс использовать энергоносители в качестве нового ядерного оружия", - сказал Яценюк.

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"Лучшим путем сдерживания России - еще раз взглянуть на энергетическую безопасность, чтобы уменьшить зависимость от нее. Чтобы она, продавая нефть и газ и получая за них евро и доллары, не покупала за эти деньги танки, бронетранспортеры и т.п.", - сказал украинский премьер.

Как сообщал УНИАН, с апреля российский Газпром отменяет скидку на газ для Украины, которая действовала с первого января 2014 года при предыдущей власти в Украине.