В Крыму пропал еще один крымский татарин

Об этом сообщила пресс-секретарь крымскотатарского Меджлиса Лиля Муслимова на своей странице в соцсети «Фейсбук».

«Сегодня, 20 марта, пропал еще один крымский татарин - Сулейманов Нури Фемиевич, 1977 года рождения», - написала она.

Пользователи соцсети сообщают, что Сулейманов должен был в четверг днем на поезде "Симферополь-Одесса" выехать в Одессу.

Последний раз он общался с матерью по мобильному телефону, после чего связь пропала.

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Сулейманов был одет в черную болоневую куртку и черные брюки. Рост 185 см, худощавого телосложения, смуглый, голова побрита наголо, носит бороду.

Все, кто что-нибудь знает о его месте нахождения, могут сообщать по номерам: 050 94 86 573 (Ленара), 095 80 51 553 (Сабрие, мать Нури).

Как сообщал УНИАН, крымский татарин Решат Аметов пропал 3 марта по дороге в военкомат. Его тело со следами пыток нашли 15 марта в Крыму.