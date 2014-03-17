Крымскотатарский Меджлис призывает государства мира найти выход из крымской кризиса
19:15, 17 марта 2014Политика
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Лидер крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров призывает государства мира найти выход из крымской кризиса.
Рефат Чубаров
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в понедельник вечером на пресс-конференции в Симферополе.
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«Глобальный конфликт не между людьми, которые живут с того и этого сторон Перешейка, не между Россией и Украиной... Решения конфликта должны найти государства и объединения, люди не смогут сделать это сами», - подчеркнул Рефат Чубаров.
В этом контексте он считает правильным введение санкций Европой и США в отношении некоторых чиновников в России и Крыму. Чубаров назвал такие меры отрезвляющими.
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