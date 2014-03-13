Штайнмайер: Надежды на дипломатическое разрешение кризиса до референдума в Крыму почти нет

Об этом заявил в четверг, 13 марта, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Немецкая Волна.

По его словам, "наверное, последней попыткой" будет встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, запланированная на пятницу, 14 марта, в Лондоне.

"Но на фоне событий, которые сейчас происходят, не нужно питать больших надежд, что до воскресенья еще случится что-то решающее", - констатировал Штайнмайер.

После встречи с министрами иностранных дел Венгрии, Польши, Чехии и Словакии Штайнмайер пояснил, что в ЕС уже разрабатывают экономические санкции против России.

Если будет видно, что российский интерес простирается за пределы Крыма, то понадобятся санкции третьего уровня против России, предупредил немецкий министр.

Разделить позицию ЕС по этому вопросу не удастся, отметил он.

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Заявление о референдуме в Крыму сделал в четверг и министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.

"Чтобы достичь деэскалации, среди прочего должен быть отменен этот референдум, а также проведены международные переговоры", - сказал Хейг в Лондоне.

Он тоже предупредил Россию, что если кризис будет продолжаться, то могут быть введены запреты въезда и заблокированы банковские счета отдельных лиц, передает dpa.