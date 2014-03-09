В Крыму почти все украинские телеканалы заменили российскими

На территории Крыма отключили почти все украинские телеканалы, которые заменили российскими, в данное время транслируется лишь один украинский телеканал - «Тонис».

Об этом сообщил журналист издания "Аргументы недели – Крым" Заир Акадыров на своей странице в Facebook.

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“На данный момент в крымском эфире из украинских телеканалов остался только «Тонис». Все остальные либо отключены, либо заменены российскими. Крымские каналы также частично заменены”, - написал Акадыров.

По его данным, на местном ТВ украинские телеканалы заменили российскими: “НТВ Мир” (вместо «Интера»), Первый российский (1+1), Россия РТР (Первый национальный), «Звезда» (СТБ), ТНТ («5-й канал»), Россия 24/Крым 24 (Черноморская ТРК), Государственная телерадиокомпания Крым (твFM).

Остаются отключенными: 2+2, ICTV, ТЕТ, М1 Новый канал, НТН Украина, К1, Мега.