Администрация АР Крым отключила эфирное вещание телеканала «1+1».

По нашим данным такое распоряжение поступило непосредственно от самопровозглашенного премьера Крыма Аксенова. На частотах «1+1», сейчас транслируется канал «Россия»

Такими действиями и распоряжениями те, кто себя называет себя новым руководством Крымской АР, откровенно демонстрируют пренебрежение к законам и понятиям частной собственности, и как они на самом деле относятся к свободе слова и демократичным ценностям.

Кроме того, это свидетельствует об организованной и последовательной политике самопровозглашенного руководства Крымской АР в отношении журналистов и канала «1+1».

Напомним, что вчера вооруженные военные, которые называют себя самообороной Крыма, не пропустили журналистов «1+1» на территорию Крымской АР. Ранее, на въезде на полуостров, они взяли съемочную группу в заложники и угрожали, что будут использовать журналистов «1+1» в качестве живого щита, если на их блок -пост будут наступать. После длительных переговоров съемочную группу отпустили.

Также вчера при попытке штурма военной части в Евпатории было совершено нападение на спецкорреспондента ТСН Алексея Бобровникова. Это уже не первая попытка нападения на съемочную группу Алексея Бобровникова во время работы в Крыму. На прошлой неделе на переезде Чангар при прохождении захваченного КПП журналиста и оператора силой положили лицом на капот авто и били по спине дубинкой.

Постоянные притеснения в своей журналистской деятельности во время освещения событий из Крыма направлены и на корреспондента ТСН Григория Жигалова и оператора Павла Мяснова. 26- го февраля агрессивно настроенные молодые люди препятствовали съемке митинга под Севастопольской городской администрацией, мотивируя это тем, что команда «1+1» - это украинский телеканал. 2-го марта неизвестные забросали брусчаткой автомобиль съемочной группы ТСН, в тот момент, когда внутри авто находились Григорий Жигалов и Павел Мяснов. В этот же день во время прямого включения с набережной Балаклавы неизвестные окружили съемочную группу, а сразу после прямого включения набросились с угрозами.

Также на прошлой неделе неизвестные напали на съемочную группу корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Нападение произошло в Феодосии во время съемок у украинской части морской пехоты. Агрессивно настроенная группа людей начала толкать журналистов «1+1», окружив кольцом. Во время прямого включения в воскресенье, 2 марта, в Перевальном человек с арматурой набросился на съемочную группу, услышав, что Руслан Ярмолюк говорит по-украински.

Канал «1+1» в Крыму, тем не менее, можно увидеть в кабельных сетях, на спутнике и в цифровом формате.