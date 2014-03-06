Из Житомира военным Крыма отправили грузовик с продуктами

Об этом сообщила представитель пресс-службы Житомирской областной организации Народной партии, поскольку именно в облорганизации занимались организацией и сбором продуктов для военных Крыма.

По ее словам, житомиряне на центральном рынке Житомира собрали для военнослужащих Крыму сало, масло, яйца , чай и другие продукты - добровольную гуманитарную помощь военным Крыма от предпринимателей Житомира.

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”Нам стало известно, что в некоторых военных частях закончилось питание для солдат, для личного состава. Эти продукты для того, чтобы военные организовали себе питание», - отметила представитель пресс-службы.

Переданные продукты собраны рядовыми жителями Житомира на поддержку военных.

Также вчера на внеочередной сессии Житомирского облсовета депутаты облсовета от Народной партии предложили перевести житомирским курсантам, которые сейчас находятся в Крыму, 2 млн грн средств из бюджета области, выделяемых депутатам облсовета для осуществления их депутатских полномочий. Это предложение на сессии поддержано большинством депутатов.

Также в Житомирской области открыт отдельный счет, где аккумулируются средства для помощи военнослужащим Крыму, сообщил председатель Житомирского областного совета Виталий Француз.