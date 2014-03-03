Тягнибок не исключает установки новых КПП в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета, отвечая на вопрос относительно закрытия границ Украины.

“Это вопрос остро сейчас уже стоит, он и раньше уже стоял остро. Я сейчас не исключаю, что будет рассматриваться вопрос, это касается Крыма, о том, чтобы даже были установлены контрольно-пропускные пункты уже не на тех местах, где установлена украинско-российская граница, а уже, условно говоря, это будут прифронтовые контрольно-пропускные пункты уже в других местах - там, где украинские пограничники смогут контролировать ситуацию”, - сказал Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 27 февраля, неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над зданиями флаги России.

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии при участии незначительного количества депутатов отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

Также в Крыму с 27 февраля российские военные блокируют работу воинских частей, пограничные посты, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.