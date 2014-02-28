Армия предпримет "адекватные действия" в случае прямой агрессии от России в Крыму - СНБО

Вооруженные силы Украины и пограничники будут предпринимать “адекватные действия”, если российские войска будут проявлять прямую агрессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

“Если будут более активные действия со стороны РФ и ее войск, то, конечно, украинская армия и украинские пограничники будут предпринимать адекватные действия в случае прямой агрессии”, - сказал он.

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Парубий сообщил, что украинские военные объекты в Крыму не захвачены.

По его словам, была попытка атаковать украинский пункт пограничной службы, но «после того как пограничники объяснили, что экстремисты должны отойти, то они отошли за 50 м, и пункт не был атакован».

На вопрос журналистов, подтверждается ли информация о захвате штаба ВМС Украины в Севастополе, Парубий ответил: «Я такой информацией не владею».

Секретарь СНБО отметил, что если бы такое произошло, то ему бы срочно сообщили.

Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховной рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

Парламент также назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая.

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С ночи 28 февраля в аэропорту Симферополя находятся несколько десятков людей в военной форме с автоматами. Кроме того, в аэропорту присутствует группа людей с георгиевскими лентами. Все они говорят, что охраняют территорию от возможного прибытия "бандеровцев" с материковой Украины.

28 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что оценивает происходящее в Крыму как вооруженное вторжение и оккупацию со стороны РФ.

Государственная пограничная служба Украины заявила, что в нарушение двусторонних соглашений границу Украины пересекли 7 военных российских вертолетов, а также о том, что утром произошла попытка блокирования Севастопольского отряда морской охраны военнослужащими.