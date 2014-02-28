Русские Крыма обратились к Путину не вводить войска в Украину

Люди просят Путина не вводить войска для урегулирования надуманного конфликта.

"Мы - этнические русские и русскоязычные граждане Украины - не нуждаемся в защите наших интересов другими государствами. Мы благодарим вас за поддержку, однако, хотим донести до вас информацию о том, что нас никто и никогда не ущемлял на территории Украины. Мы всегда жили свободно и счастливо, разговаривая на привычном нам языке. В школах мы также изучали и государственный язык Украины и владеем им настолько хорошо, что чувствуем себя комфортно в украиноязычной среде.

Потому, при всем уважении к вашей заботе, мы просим вас не поднимать на государственном уровне Российской Федерации внутренний вопрос нашей страны, который не является для нас острым. Тем более вводить войска для урегулирования возможно видимого вами, но не видимого нами, конфликта. Благодарим вас за понимание. С УВАЖЕНИЕМ, РУССКИЕ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ", - говорится в тексте петиции.

Как сообщает kerch.fm, петиция размещена в сети Интернет. Подписать петицию можно по этой ссылке