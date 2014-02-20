СБУ отрицает присутствие "Альфы" на Майдане
18:25, 20 февраля 2014Политика
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Служба безопасности Украины заявляет, что бойцы спецподразделения "Альфа" не были задействованы сегодня на Майдане Незалежности.
СБУ заверяет, что "Альфы" на Майдане не было / Reuters
В этом уверяют в пресс-центре спецслужбы, передает LB.ua.
"В событиях во время утреннего противостояния на Майдане Незалежности в Киеве 20 февраля сотрудники центра специальных операций СБУ "Альфа" участия не принимали", - заверили в СБУ.
Издание напоминает, что вооружение и экипировка части бойцов, зафиксированных на фото и видео в четверг на Майдане, отличается от стандартной экипировки бойцов «Беркута» и внутренних войск, и может принадлежать спецназу СБУ «Альфа».
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