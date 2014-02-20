СБУ отрицает присутствие "Альфы" на Майдане

В этом уверяют в пресс-центре спецслужбы, передает LB.ua.

"В событиях во время утреннего противостояния на Майдане Незалежности в Киеве 20 февраля сотрудники центра специальных операций СБУ "Альфа" участия не принимали", - заверили в СБУ.

Издание напоминает, что вооружение и экипировка части бойцов, зафиксированных на фото и видео в четверг на Майдане, отличается от стандартной экипировки бойцов «Беркута» и внутренних войск, и может принадлежать спецназу СБУ «Альфа».