Булатова и Корчинского сняли с розыска

Ранее в базе поиска МВД они были в категории лиц, "скрывающихся от органов власти".

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу МВД, Корчинского сняли с розыска в связи с тем, что его дело подпадает под действие первого закона об "амнистии" участников акций протеста.

Касательно Булатова в милиции заявили, что причин разыскивать его нет, поскольку "он нашелся".

Читайте такжеКорчинский дал интервью: Я жалею, что не бросил ни одной бутылки с бензином в БеркутКак известно, активистов Евромайдана и Автомайдана Алексея Гриценко, Сергея Кобу, Дмитрия Булатова и других объявили в розыск 31 января по делу об "организации массовых беспорядков".

Дмитрия Корчинского объявили в международный розыск еще 15 декабря. Однако позже украинские СМИ сообщали, что МВД направило полиции Израиля соответствующие документы о снятии его с розыска еще 7 февраля.

Дмитрий Булатов сейчас находится на лечении в Европе.