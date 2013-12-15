Корчинского объявили в международный розыск

- Я уверен, что в ближайшее время местонахождение этого лица будет установлено и будут приняты соответствующие меры. Также у нас есть информация, что отдельные члены организации Корчинского - это 15 человек, проживали у него в офисе, он использовал этих лиц во время проведения наиболее радикально настроенных акций,- отметил руководитель уголовного розыска,- заявил он.

Ранее МВД Украины сообщило, что к правонарушениям возле АП причастны свыше 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под наблюдением Корчинского.

ТСН со ссылкой на свои источники сообщило, что Корчинский выехал за границу.

5 декабря жена Корчинского Оксана отрицала, что ее муж координировал молодчиков, которые спровоцировали драку с милицией на Банковой 1 декабря, и утверждает, что там была самоорганизовавшаяся радикально настроенная молодежь. Также Корчинская отказалась говорить, где сейчас находится ее муж: “Я не скажу вам, где Дмитрий”.