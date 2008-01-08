Ющенко считает, что зимние каникулы для депутатов - это аморально

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Верховную Раду не идти на зимние каникулы.

Как сообщает пресс-служба Президента, глава государства направил официальное письмо председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ, в котором обратился к парламенту с предложением не проводить зимних каникул.

По мнению В.ЮЩЕНКО, нескольконедельный отдых только недавно сформированной Верховной Рады нецелесообразный, а учитывая ряд безотлагательных задач перед властью, решения которых ожидает все общество, – аморальный. Поэтому В.ЮЩЕНКО предлагает народным депутатам “на деле подтвердить готовность работать на благо народа и не перерывать свою законотворческую деятельность”.

Президент считает, что на его призыв должны откликнуться все представленные в парламенте политические силы, которые называют себя ответственными и последовательными в своем беспокойстве за судьбу простых людей.

В то же время глава государства отметил, что активную позицию в этом вопросе должно занять демократическое большинство в парламенте, которое сформировало новый состав Кабинета министров. «Коалиция и правительство взяли на себя серьезные обязательства, поэтому любая пауза в их воплощении способна вызвать неблагоприятные последствия, подорвать доверие общественности к провозглашенным целям, веру в их достижения. В конечном итоге, люди не поймут, почему тогда, когда вся страна работает, исключительная каста неприкосновенных баклушничает. Новогодних и Рождественских праздников вполне достаточно, чтобы депутаты освежили собственные силы», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Согласно предложению Президента, следующая сессия Верховной Рады шестого созыва должна открыться не в феврале, а 22 января, то есть в следующий вторник после закрытия первой сессии.

Президент подтвердил готовность выступить с ежегодным посланием к парламенту, в котором будут очерчены главные направления развития страны на этот год и дальнейшую перспективу. «В нынешних условиях власть не может позволить себе ни малейшего тайм-аута. Депутатами становятся не для того, чтобы после двух-трех голосований брать перерыв. Отказом от этих зимних каникул Верховная Рада засвидетельствует новую мотивацию и качество своей работы», – резюмировал В.ЮЩЕНКО.

Как известно, в соответствии с Конституцией Украины, следующая сессия Верховной Рады Украины должна начаться в первый вторник февраля.