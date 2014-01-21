Опубликованы законы против оправдания преступлений фашизма и разрушения памятников

В газете Верховной Рады “Голос Украины” (№10 от 21 января) опубликованы законы “О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины об ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма” и “О внесении изменения в ст. 297 Уголовного кодекса Украины об ответственности за осквернение или разрушение памятников, сооруженных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй Мировой войны — советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев”.

Как сообщал УНИАН, оба закона ВР приняла 16 января, Президент подписал 17 января.

Законом «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины об ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма» Уголовный кодекс дополняется статьей 436-1 "Публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, пропаганда неонацистской идеологии, изготовления и (или) распространения материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их сторонников".

Согласно этой статье, публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма против человечности, совершенных в годы Второй мировой войны, в частности преступлений, осуществленных организацией “Вафен-СС”, подчиненными ей структурами, теми, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с фашистскими оккупантами, а также пропаганда неонацистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их сторонников, – карается штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Законом «О внесении изменения в статью 297 Уголовного кодекса Украины об ответственности за осквернение или разрушение памятников, сооруженных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев» внесены изменения в Уголовный кодекс, которыми установлено, что за «осквернение и разрушение памятников, сооруженных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок».

Соответствующий закон подготовили народные депутаты от КПУ Петр Симоненко и Игорь Алексеев.