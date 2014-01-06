Пресс-секретарь МИД объяснил, почему министерство не реагирует на оскорбления Задорнова
16:32, 06 января 2014Политика
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Евгений Перебейнис объяснил, почему министерство не реагирует на оскорбления российского юмориста Михаила Задорнова. Для него было бы "слишком много чести", если бы на его оскорбления отреагировало Министерство иностранных дел Украины, заявил пресс-секретарь МИД.
Задорнов назвал украинцев "еврохохлами".
Об этом сообщает радио "Свобода".
Российский юморист Михаил Задорнов, котрый назвал украинцев "еврохохлами", оскорбил чувства национального достоинства украинцев.
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"Для господина Задорнова было бы много чести, если бы на него реагировал целый МИД. Но, как гражданин, я могу сказать, что даже таким, так сказать, сатирикам, надо внимательно следить за гранью, которая отделяет юмор от оскорбления целого народа", - сказал Перебейнос.
По словам Перебейниса, высказывания Задорнова в адрес украинцев вызывают отвращение у граждан Украины.
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