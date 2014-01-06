Пресс-секретарь МИД объяснил, почему министерство не реагирует на оскорбления Задорнова

Об этом сообщает радио "Свобода".

Российский юморист Михаил Задорнов, котрый назвал украинцев "еврохохлами", оскорбил чувства национального достоинства украинцев.

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"Для господина Задорнова было бы много чести, если бы на него реагировал целый МИД. Но, как гражданин, я могу сказать, что даже таким, так сказать, сатирикам, надо внимательно следить за гранью, которая отделяет юмор от оскорбления целого народа", - сказал Перебейнос.

По словам Перебейниса, высказывания Задорнова в адрес украинцев вызывают отвращение у граждан Украины.